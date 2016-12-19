ФК «Урал»: Новый контракт с Павлюченко находится в стадии подписания

Президент футбольного клуба Григорий Иванов прокомментировал вероятность продления контрактов с лидерами клуба Романом Павлюченко и Романом Емельяновым, соглашения с которыми истекают в летом 2017 года.

- Разумеется, мы ведем переговоры с Павлюченко и Емельяновым. Это лидеры нашего клуба. Мы продлим с ними контракты. Все находится уже в стадии подписания, - цитирует Иванова «Р-Спорт».

Напомним, что Емельянов провел в составе уральского клуба 13 встреч и забил один гол. Павлюченко в текущем сезоне РФПЛ провел в составе «Урала» 16 матчей, в которых забил три мяча.