Багатскис станет тренером «Маккаби» (Тель-Авив)
Новым
главным тренером тель-авивского «Маккаби» станет латвийский специалист Айнарас
Багатскис. Напомним, что ранее он работал с «Нижним Новгородом».
По информации
Sports.ru, Багатскис, который сейчас работает
ассистентом Дэвида Блатта в «Дарушафаке», покинет турецкий клуб. Он возглавит «Маккаби»
и станет уже третьим тренером «Маккаби» в текущем сезоне.
49-летний Айнарас Багатскис
работал с «Нижним Новгородом» в 2014-2016 годах. Вместе с командой он выходил в
ТОП-16 Евролиги и в 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
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