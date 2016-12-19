Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 0Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард0 : 0Йокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Багатскис станет тренером «Маккаби» (Тель-Авив)

Источник:  Sports.ruКомментарии

Новым главным тренером тель-авивского «Маккаби» станет латвийский специалист Айнарас Багатскис. Напомним, что ранее он работал с «Нижним Новгородом».

По информации Sports.ru, Багатскис, который сейчас работает ассистентом Дэвида Блатта в «Дарушафаке», покинет турецкий клуб. Он возглавит «Маккаби» и станет уже третьим тренером «Маккаби» в текущем сезоне.

49-летний Айнарас Багатскис работал с «Нижним Новгородом» в 2014-2016 годах. Вместе с командой он выходил в ТОП-16 Евролиги и в 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» – «Милан», Бетербиев – Исидро. Главные события предстоящей недели«Ювентус» – «Милан», Бетербиев – Исидро. Главные события предстоящей недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Никита Курбанов: Сами не поняли, что произошло во второй четвертиФорвард ЦСКА Никита Курбанов поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в Евролиге. Напомним, армейцы победили со счетом 92:76.Виктор Хряпа: Теодосич еще не до конца готовКапитан ЦСКА Виктор Хряпа поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в регулярном чемпионата Евролиги (92:76). Также он оценил игру вернувшегося после травмы защитника Милоша Теодосича.Георгиос Барцокас: Если хочешь обыграть ЦСКА, не должен терять столько мячейГлавный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение своих подопечных от ЦСКА (76:92) в матче регулярного чемпионата Евролиги.Димитрис Итудис: Сегодня случилось много хороших эпизодов, которые позволяют смотреть с надеждой в будущееГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Барселоной» (92:76) в матче регулярного чемпионата Евролиги.Разобрались с «Барсой». ЦСКА одержал 11-ю победу в ЕвролигеРазобрались с «Барсой». ЦСКА одержал 11-ю победу в ЕвролигеСтоличные армейцы уверенно переиграли на своей площадке «Барселону», упрочив лидерство в регулярном чемпионате Евролиги.ЦСКА дома обыграл «Барселону» в ЕвролигеМатч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Барселоной» завершился. Итоговый счет матча - 92:76 в пользу ЦСКА.Евролига. ЦСКА – «Барселона». Как это былоМатч баскетбольной Евролиги ЦСКА - «Барселона» на сайте «Советского спорта».Сергей Карякин посетит матч Евролиги ЦСКА - «Барселона»Российский шахматист Сергей Карякин посетит матч Евролиги между столичным ЦСКА и «Барселоной», об этом сообщил президент армейского клуба Андрей Ватутин.Евгений Пашутин: За игру УНИКСа не стыдноГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение казанского клуба от «Басконии» (91:92) в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.УНИКС на последних секундах упустил победу в матче с «Басконией»В матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги УНИКС дома проиграл «Басконии» со счетом 91:92 (20:22, 20:21, 27:24, 24:25).ЦСКА вернул де Коло в заявку на ЕвролигуЦСКА вернул защитника Нандо де Коло в заявку на Евролигу. Ожидается, что француз примет участие в домашнем матче армейцев с «Барселоной» 16 декабря, сообщает Eurohoops.25 очков Лэнгфорда не спасли УНИКС от крупного поражения в матче с «Олимпиакосом»Баскетболисты казанского УНИКСа в гостевом матче 11-го тура регулярного сезона Евролиги проиграли греческому «Олимпиакосу».Поражения «Зенита» и «Краснодара», победа ЦСКА и пять очков россиян в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Димитрис Итудис: Горжусь каждым из парней, они боролись всю игруГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Миланом» (79:64) в 11-м туре регулярного чемпионата Евролиги.ЦСКА нанес поражение «Милану» в ЕвролигеБаскетболисты московского ЦСКА в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграли «Милан».Евролига. «Милан» – ЦСКА - 64:79. Как это былоВ четверг в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют итальянский «Милан» и российский ЦСКА.ЦСКА обыграл «Бамберг» в ЕвролигеВ матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде обыграл «Бамберг» со счетом 90:88 (17:16, 24:14, 20:28, 30, 29).«Бамберг» – ЦСКА - 88:90. Как это былоВ четверг в матче десятого тура регулярного сезона Евролиги сыграют московский ЦСКА и немецкий «Бамберг».УНИКС дома обыграл «Милан» в ЕвролигеМатч регулярного чемпионата Евролиги между УНИКСом и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча -100:79 в пользу УНИКСа.
Дарушафака
Дарушафакакалендарьстатистика
Маккаби Т-А
Маккаби Т-Акалендарьстатистика
Айнарс Багатскис
Айнарс Багатскисвсе новости
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости