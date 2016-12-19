Багатскис станет тренером «Маккаби» (Тель-Авив)

Новым главным тренером тель-авивского «Маккаби» станет латвийский специалист Айнарас Багатскис. Напомним, что ранее он работал с «Нижним Новгородом».

По информации Sports.ru, Багатскис, который сейчас работает ассистентом Дэвида Блатта в «Дарушафаке», покинет турецкий клуб. Он возглавит «Маккаби» и станет уже третьим тренером «Маккаби» в текущем сезоне.

49-летний Айнарас Багатскис работал с «Нижним Новгородом» в 2014-2016 годах. Вместе с командой он выходил в ТОП-16 Евролиги и в 1/2 финала Единой лиги ВТБ.