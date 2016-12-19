Агент Джикии: Куда перейдет Георгий, станет ясно в ближайшее время

Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Амкара» Георгия Джикии, прокомментировал информацию о том, что футболист в ближайшее время может перейти в «Спартак».

- Георгием интересуется ряд клубов, я бы не хотел их называть. Определенность может наступить в ближайшее время. Сейчас все зависит от «Амкара». Клуб принимает решение, чье предложение принять, - отметил Вадим Шпинев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

- На какой срок рассчитан контракт Джикии с «Амкаром»?

- Соглашение рассчитано еще на полтора сезона. Поэтому сейчас идет речь именно о полном выкупе трансфера игрока у «Амкара».

В нынешнем сезоне 23-летний Джикия провел во всех турнирах за «Амкар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн. евро.

