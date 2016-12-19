«Спартак» 10 января проведет переговоры с «Црвеной Звездой» по поводу товарищеского матча
Представители «Спартака» 10 января приедут в Белград, чтобы согласовать все нюансы по товарищескому матчу с «Црвеной Звездой», заявил генеральный директор клуба Звездан Терзич.
- Делегация «Спартака» 10 января приедет в Белград, чтобы согласовать все детали, касающиеся проведения матча, - сказал Терзич «Р-Спорт».
Предварительно клубы договорились о проведении товарищеской игры 25 марта.
Отметим, что в сентябре 2014 года красно-белые и «Црвена Звезда» сыграли в первом матче на «Открытие Арене». Тогда команды разошлись миром – 1:1.
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