Кархунен, Григорьев, Гареев и Ткачев стали лучшими игроками недели в КХЛ
КХЛ назвала лучших игроков минувшей недели.
Лучшим вратарем признан Томи Кархунен («Куньлунь Ред Стар»), в двух матчах
одержавший две победы. Кархунен отразил 93,94 процента бросков при коэффициенте
надежности 1,97. Голкипер китайского клуба выиграл первый в истории лиги
овертайм в формате «три на три».
Лучшим защитником признан Михаил
Григорьев («Адмирал»), вместе с
командой одержавший победу в поединке с «Нефтехимиком». Григорьев набрал в этом
матче 3 (0+3) очка, завершив его с показателем полезности (+5), лучшим в
команде. Защитник «Адмирала» провел на льду 23 минуты 49 секунд, четырежды угрожал
воротам соперника и заблокировал 2 броска.
Лучшим нападающим признан Артем
Гареев («Автомобилист»), в двух
матчах недели забросивший четыре шайбы. На счету Гареева хет-трик в поединке
«Куньлунем», причем нападающий «Автомобилиста» стал автором всех заброшенных
шайб команды в этом матче. Его гол в игре с «Амуром» стал победным. Также на
счету Гареева три силовых приема.
Лучшим новичком признан нападающий Владимир Ткачев («Адмирал»), отметившийся в поединке с
«Нефтехимиком» тремя (1+2) результативными баллами и завершавший его с
показателем полезности (+2). 21-летний форвард дальневосточников провёл на льду
17 минут и 4 секунды, нанеся 5 бросков по воротам.