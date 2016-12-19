Кархунен, Григорьев, Гареев и Ткачев стали лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков минувшей недели.

Лучшим вратарем признан Томи Кархунен («Куньлунь Ред Стар»), в двух матчах одержавший две победы. Кархунен отразил 93,94 процента бросков при коэффициенте надежности 1,97. Голкипер китайского клуба выиграл первый в истории лиги овертайм в формате «три на три».

Лучшим защитником признан Михаил Григорьев («Адмирал»), вместе с командой одержавший победу в поединке с «Нефтехимиком». Григорьев набрал в этом матче 3 (0+3) очка, завершив его с показателем полезности (+5), лучшим в команде. Защитник «Адмирала» провел на льду 23 минуты 49 секунд, четырежды угрожал воротам соперника и заблокировал 2 броска.

Лучшим нападающим признан Артем Гареев («Автомобилист»), в двух матчах недели забросивший четыре шайбы. На счету Гареева хет-трик в поединке «Куньлунем», причем нападающий «Автомобилиста» стал автором всех заброшенных шайб команды в этом матче. Его гол в игре с «Амуром» стал победным. Также на счету Гареева три силовых приема.

Лучшим новичком признан нападающий Владимир Ткачев («Адмирал»), отметившийся в поединке с «Нефтехимиком» тремя (1+2) результативными баллами и завершавший его с показателем полезности (+2). 21-летний форвард дальневосточников провёл на льду 17 минут и 4 секунды, нанеся 5 бросков по воротам.