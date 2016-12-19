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Дмитрий Васильев: Отличное выступление Акимовой в Нове-Место - не случайность

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о выступлении Татьяны Акимовой на этапе Кубка мира в Нове-Место.

- Начнем с подведения итогов этапа в Нове-Место.

- В принципе, пока все хорошо. Удачное выступление мужчин – прогнозируемо. А Татьяна Акимова нас всех приятно удивила. Думаю, никто не ожидал от Татьяны такой прыти. Ждали, что она должна быть периодически в десятке, но то, что она выиграет и займет еще третье место, вряд ли кто от нее этого ждал.

- Это победа Акимовой – случайность, или придаст ей дополнительную уверенность, и мы вправе ждать от Татьяны продолжения?

- Акимова все три гонки на этапе в Нове-Место провела достойно. И даже вчера в масс-старте была десятой и там были два досадных промаха. Но меня больше порадовало, что последний круг она прошла наравне с лидерами, почти в одни ноги. Это факт говорит о неслучайности успешного выступления Акимовой на этом этапе, и о ее хорошей форме.

Напомним, Акимова на втором этапе Кубка мира, который завершился вчера в чешском городе в Нове-Место, завоевала золото и бронзу.  

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