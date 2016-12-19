Союз ММА России назвал имена лучших в ММА 2016 года

В рамках отчётно-выборной конференции Союз ММА России назвал имена победителей ежегодной премии, учрежденной организацией. Дипломы победителям лично вручил Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко.

Сразу три спортсмена Расулов Алибег (чемпион России, чемпион Мира, победитель Суперкубка России), Исагаджиев Амирхан (чемпион России, чемпион Мира, победитель Суперкубка России), Абдулаев Шамиль (чемпион России, чемпион Европы, победитель Суперкубка России) заслуженно стали победителями в номинации «Спортсмен 2016 года«.

Особо отметили лауреатов в номинации «Лучший тренер 2016 года«, благодаря их слаженной, командной работе российские спортсмены выиграли все золото международных турниров года: Капшай Геннадий, Терентьев Андрей, Алибатыров Шамиль.

В номинации «Судья года« самыми квалифицированными признаны: Зуев Геннадий, Батмен Юрий.

Самой успешной «Региональной федерацией» была признана Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Оренбургской области.

В номинации «Прорыв года« награда досталась двум лауреатам: Псковской федерации смешанного боевого единоборства (ММА), которая впервые в истории смешанного боевого единоборства провела первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет. А также награду получила Федерация ММА Ивановской области, которая провела чемпионат центрального федерального округа и организовала профессиональные турниры почти в каждом городе региона.