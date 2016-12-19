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M-1 Challenge 75 пройдет в Москве 3 марта

Источник:  Mix FightКомментарии
3 марта в СК «Олимпийский» в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75.  Зрители увидят более десяти захватывающих поединков между российскими и зарубежными бойцами. Именитые бойцы, чемпионы мира в различных видах единоборств, ветераны крупнейших мировых промоушенов и восходящие звезды смешанных единоборств сойдутся в зрелищных битвах на арене M-1 Challenge.

Начиная с 2003 года, M-1 Global провела в Москве более 15 турниров мирового уровня. Именно столице нашей Родине организация подарила ряд знаковых для всего отечественного MMA турниров во главе с самым грандиозным и никем до сих пор не превзойденным событием – M-1 Global Fedor vs Monson, собравшим больше 22 000 зрителей на трибунах СК «Олимпийский».

В марте бойцы из США, Бразилии, Испании, Германии, Хорватии, Голландии, Казахстана и Китая соберутся на столичной земле, чтобы бросить вызов российским спортсменам.

Нашу страну на этом турнире будут представлять:

- не знающий поражений, обладатель победной серии из 15 боев подряд, нокаутировавший 11 своих оппонентов, действующий чемпион мира по версии M-1 Challenge в полусреднем весе Алексей Кунченко из команды Новый Поток;

- любимец московских зрителей Валерий Мясников, заслуживший боевое прозвище «Русский молот» за множество побед нокаутами;

- одна из главных восходящих звезд российских смешанных единоборств нынешнего года – Сергей Романов, пришедший в профессиональный спорт из уличных околофутбольных битв и уже одержавший 10 побед на арене смешанных единоборств;

- экс-чемпион M-1 Challenge в легком весе Максим Дивнич.

А также многие другие, чьи имена будут объявлены в самое ближайшее время
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