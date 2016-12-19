Андрей Червиченко: Приглашение Витиньо изначально выглядит как трансферная ошибка ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о решении ЦСКА вернуть из аренды нападающего Витиньо.

Напомним, с января 2015 года 23-летний форвард выступал на бразильский «Интернасьонал». В его составе он провел 90 матчей и забил 28 голов. В этом месяце арендное соглашение Витиньо с «Интернасьоналом» истекло. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 2020 года.

«Армейцам сейчас не до жиру, быть бы живу. На мой взгляд, пока что приглашение Витиньо изначально выглядит как трансферная ошибка. Но ошибаются все, даже «Барселона» и «Бавария», которая Гетце позвала, потом вернула в два раза дороже. А Витиньо? Не заиграл, не получилось, не попал... И вообще у ЦСКА в последнее время стало больше трансферных ошибок. Раньше армейцы попадали восемь из десяти, а теперь и половины не набирают. И Страндберг пока никак себя не зарекомендовал. После Думбия ЦСКА ищет-ищет хорошего нападающего за разумные деньги, но пока все мимо», - сказал Червиченко.