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Евгения Медведева: В следующие годы я буду выступать в новом амплуа

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская фигуристка, чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева рассказала о планах на будущее. Она отметила, что планирует внести изменения в свои программы.

- В следующие годы я буду выступать в новом амплуа. Мне интересно попробовать другое. Скоро настанет пора измениться.

- Мечтаете об этом?

- Пока что нет. Но я хочу это попробовать. 

Что? Классическую музыку?

- Возможно. А, может быть, что-то более заводное, даже страстное, - цитирует Медведеву «Р-Спорт».

Евгения Медведева примет участие в чемпионате России, который пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря.

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