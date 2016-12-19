Евгения Медведева: В следующие годы я буду выступать в новом амплуа
Российская фигуристка, чемпионка мира в
одиночном катании Евгения Медведева рассказала о планах на будущее. Она отметила,
что планирует внести изменения в свои программы.
- В следующие годы я буду выступать в новом
амплуа. Мне интересно попробовать другое. Скоро настанет пора измениться.
- Мечтаете об этом?
- Пока что нет. Но я хочу это попробовать.
- Что? Классическую музыку?
- Возможно. А, может быть, что-то более заводное, даже страстное,
- цитирует Медведеву «Р-Спорт».
Евгения Медведева примет участие в чемпионате России, который пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря.
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