Экс-боец UFC арестован за домашнее насилие

28-летний боец смешанного стиля Коди Ист (12-3), который имел контракт с UFC, был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии и насильственном удерживании в своем доме частного лица.

Отметим, что это не первый скандал с участием Иста. Ранее его обвиняли за домашнее насилие в 2006 и 2010 годах. В 2008 году боец был приговорен к трем годам лишения свободы за насилие над детьми.

В UFC Коди Ист провел два боя, в которых проиграл нокаутами Уолту Харрису и Кертису Блэйдсу. В октябре он был уволен из организации.