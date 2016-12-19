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ФК «Динамо»: Без согласия «Динамо» Панченко до лета перейти никуда не может

Источник:  Р-СпортКомментарии

В пресс-службе московского «Динамо» прокомментировали ситуацию с желанием ЦСКА досточно вернуть из аренды нападающего Кирилла Панченко.

- У «Динамо» есть время на решение вопроса, связанного с предложением от нашего клуба Кириллу Панченко, и оно ограничено рамками зимнего трансферного окна. Договор аренды подписан таким образом, что без согласия «Динамо» и Кирилла Панченко до лета он перейти никуда не может. Это все, что можно сказать о данной ситуации, - передает слова пресс-службы «Динамо» «Р-Спорт».

Напомним, что ранее агент нападающего «Динамо» Кирилла Панченко Виктор Панченко сообщил, что ЦСКА планирует вернуть футболиста из аренды уже зимой.

27-летний Панченко подписал с «Динамо» арендное соглашение до конца сезона-2016/17. В текущем сезоне первенства ФНЛ Кирилл Панченко забил 15 мячей в 21 проведенном матче. 10 ноября футболист дебютировал в сборной России.

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