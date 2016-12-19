Евгений Кречетов стал исполнительным директором «Динамо»

Евгений Кречетов назначен исполнительным директором московского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб «Динамо» Москва информирует о том, что в связи со структурными изменениями в клубе на должность исполнительного директора назначен Евгений Кречетов. Он имеет богатый опыт работы в отечественном футболе - как клубном, так и в органах РФС», - говорится в сообщении.

1 декабря пресс-служба бело-голубых сообщила о назначении Кречетова заместителем генерального директора «Динамо».

До этого он работал юристом в московском «Локомотиве».