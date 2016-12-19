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Евгений Кречетов стал исполнительным директором «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Евгений Кречетов назначен исполнительным директором московского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб «Динамо» Москва информирует о том, что в связи со структурными изменениями в клубе на должность исполнительного директора назначен Евгений Кречетов. Он имеет богатый опыт работы в отечественном футболе - как клубном, так и в органах РФС», - говорится в сообщении.

1 декабря пресс-служба бело-голубых сообщила о назначении Кречетова заместителем генерального директора «Динамо».

До этого он работал юристом в московском «Локомотиве».

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