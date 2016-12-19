Virtus.pro заключила новые контракты с командой по CS:GO

Организация Virtus.pro заключила новые контракты с командой по Counter-Strike: Global Offensive.



17 декабря в Польше было продлено сотрудничество с польским коллективом до 2020 года.



«Я с огромным удовольствием рад сообщить нашим болельщикам о заключении, не побоюсь этого слова, эпохального соглашение с нашим составом по CS:GO. Лучшая в мире команда будет выступать под нашим тегом в ближайшие 4 года, и я уверен, что впереди нас ждёт много работы и не меньше побед и радостных моментов. Я бы хотел поблагодарить ребят за профессиональный подход к переговорам, не скрою, они были непростые, но мы пришли к взаимовыгодному результату. Соглашения такого рода – это ещё один шаг киберспорта в сторону более понятных и цивилизованных правил игры, где организации и игроки работают вместе ради своих болельщиков.



Для нас особенно приятно, что легендарные игроки из знаменитой «Золотой пятёрки» и их молодые партнёры будут продолжать выступления на профессиональной сцене в цветах Virtus.pro до конца 2020 года», — прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.



Напомним, что польский состав присоединился к Virtus.pro в январе 2014 года. За три года коллектив выиграл множество европейских и международных турниров.



Источник