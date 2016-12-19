Мирко Филиппович в Японии подерется с Лавалем в канун Нового года

Бразильский боец смешанного стиля Вандерлей Силва не примет участие в Гран-при Rizin в открытом весе. Его соперником должен был стать хорватский спортсмен Мирко «Крокоп» Филиппович.

Замену хорвату уже нашли. С ним подерется экс-чемпион Strikeforce Мохаммед Лаваль, который является бойцом американского промоушена Bellator, и который в канун прошлого Нового года выиграл Гран-при Rizin.

Мирко Филиппович (32-11-2, 1NC) в нынешнем году провел один поединок. В 1/8 финала Гран-при он победил Хьюна Мэна Мунгу удушающим приемом.

Мохаммед Лаваль несколько дней назад провел бой в Bellator против японца Сатоши Ишии, выиграв у него решением судей. До этого он проиграл Филу Дэвису на турнире Bellator 154.

Поединок между Филипповичем и Лавалем станет еще одним четвертьфиналом Гран-при Rizin в открытом весе. Матч войдет в кард-шоу, которое состоится 29 декабря на Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония). Через два дня после этого, 31 декабря в рамках шоу состоятся полуфиналы и финал Гран-при.