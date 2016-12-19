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Тренер «Генгама»: Если бы мы были на 18-м месте, был бы другой план, поставили бы против «ПСЖ» восемь человек в оборону…

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Тренер «Генгама» Антуан Камбуаре в интервью L’Equipe рассказал, за счет чего удалось победить «ПСЖ» (2:1) в последнем туре.

«Да, план был рискованный, ведь мы начали агрессивно, - сказал тренер «Генгама» Антуан Камбуаре. – Идея была в том, чтобы мешать «ПСЖ» начинать атаку уже на их половине. Мы прессинговали очень высоко. Как только теряли мяч, сразу атаковали (...) Если бы мы были на 18-м месте, вероятно, был бы другой план, поставили бы против «ПСЖ» восемь человек в оборону (…) Я вспоминаю о нашем единственном поражении дома от «Ниццы» (0-1), когда матч нам тоже очень удался. Так же матч в Сент-Эьене - как мы могли проиграть! Но мы учимся и растем (...) Я поздравляю игроков и благодарю, они убедились, как безгранично тренер верит в них. Иногда я верю в игроков  больше, чем они сами в себя».

После этой победы «Генгам» с 29-ю очками поднялся на пятое место и отстает от «ПСЖ» (третье место) на семь очков.

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