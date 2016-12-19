Александр Зубков: Предполагали, что чемпионата мира по бобслею и скелетону будет перенесен в Германию

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал выбор немецкого Кенигзее в качестве замены Сочи для проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года.

- Как я уже и говорил, сборная России будет принимать участие в чемпионате мира 2017 года, будет отстаивать свои лидерские позиции как в бобслее, так и в скелетоне, - сказал Зубков. - Для наших спортсменов подходит любая трасса. Мастерство спортсменов заключается в качественном выступлении на любой трассе независимо от того, где будет проходить чемпионат мира. Мы предполагали, что чемпионат мира будет перенесен из Сочи именно в Германию и пройдет либо в Кенигзее, либо в Альтенберге, поскольку эта страна сразу откликнулась и предложила свою кандидатуру, - цитирует Зубкова ТАСС.

Напомним, 13 декабря официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил об отмене чемпионата мира в Сочи. Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федераций (США, Латвия, Южная Корея) объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Девятого декабря была представлена вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на ОИ-2014.