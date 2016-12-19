«Куньлунь» по буллитам обыграл «Югру»
«Куньлунь Ред Стар» дома взял верх над «Югрой» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время и овертайм завершились вничью - 2:2. У хозяев льда отличились Туукка Мянтюля и Томи Саллинен, у гостей – Константин Панов и Александр Акмальдинов.
В серии буллитов победу «Куньлуню» принес точный бросок Дамьена Флери.
Китайский клуб занимает шестое место в Восточной конференции, команда из Ханты-Мансийска идет в ней тринадцатой.
24 декабря «Куньлунь» примет «Амур», а «Югра» следующий матч также проведет с хабаровчанами, но на выезде 21 декабря.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Югра - 3:2 Б. (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Мянтюля (Виделль, Яласваара), 6:22 (1:0). Панов (Королёв), 18:15 (1:1). Акмальдинов (Двуреченский), 18:50 (1:2 - бол.). Саллинен (Яласваара, Мянтюля), 59:32 (2:2 - мен.).
Победный буллит:
Флери - 3:2.
Место и дата
19 декабря 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция