«Куньлунь» по буллитам обыграл «Югру»

«Куньлунь Ред Стар» дома взял верх над «Югрой» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.



Основное время и овертайм завершились вничью - 2:2. У хозяев льда отличились Туукка Мянтюля и Томи Саллинен, у гостей – Константин Панов и Александр Акмальдинов.

В серии буллитов победу «Куньлуню» принес точный бросок Дамьена Флери.

Китайский клуб занимает шестое место в Восточной конференции, команда из Ханты-Мансийска идет в ней тринадцатой.

24 декабря «Куньлунь» примет «Амур», а «Югра» следующий матч также проведет с хабаровчанами, но на выезде 21 декабря.