ФИФА оштрафовала федерации футбола Англии, Украины, Аргентины, Чили, Колумбии и других стран за нарушения во время матчей
ФИФА
опубликовала список футбольных федераций стран, наказанных за различные
нарушения во время матчей квалификации чемпионата мира и товарищеских матчей.
Сборные Англии,
Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии оштрафованы за использование на матчах на
форме игроков красного мака – символа памяти жертв мировых воен. Англичане
оштрафованы на 40 000 швейцарских франков, шотландцы – на 20 000, как
и сборная Уэльса. Северная Ирландия оштрафована на 15 000 франков.
Ирландская
федерация оштрафована на 5000 франков за появление на форме национальной
сборной Ирландии во время товарищеского матча со сборной Швейцарии символа в
честь Пасхального восстания 1916 года. Как и в случае с представителями
Великобритании, ФИФА считает, что был нарушен запрет на политические символы на
форме.
За
инциденты на матче с Польшей федерация футбола Румынии оштрафована на 95 000
франков, а стадион в Бухаресте диквалифицирован на два матча под эгидой ФИФА.
За гомофобские скандирования болельщиков были наказаны федерации футбола
Польши, Чили, Аргентины, Боснии и Герцеговины. Панамы, Колумбии, Мексики и
Венесуэлы.
Кроме
того, Федерация футбола Украины оштрафована на 60 000 франков за дискриминационные
скандирования на товарищеском матче со сборной Сербии.