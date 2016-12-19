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ФИФА оштрафовала федерации футбола Англии, Украины, Аргентины, Чили, Колумбии и других стран за нарушения во время матчей

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

ФИФА опубликовала список футбольных федераций стран, наказанных за различные нарушения во время матчей квалификации чемпионата мира и товарищеских матчей.

Сборные Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии оштрафованы за использование на матчах на форме игроков красного мака – символа памяти жертв мировых воен. Англичане оштрафованы на 40 000 швейцарских франков, шотландцы – на 20 000, как и сборная Уэльса. Северная Ирландия оштрафована на 15 000 франков.

Ирландская федерация оштрафована на 5000 франков за появление на форме национальной сборной Ирландии во время товарищеского матча со сборной Швейцарии символа в честь Пасхального восстания 1916 года. Как и в случае с представителями Великобритании, ФИФА считает, что был нарушен запрет на политические символы на форме.

За инциденты на матче с Польшей федерация футбола Румынии оштрафована на 95 000 франков, а стадион в Бухаресте диквалифицирован на два матча под эгидой ФИФА. За гомофобские скандирования болельщиков были наказаны федерации футбола Польши, Чили, Аргентины, Боснии и Герцеговины. Панамы, Колумбии, Мексики и Венесуэлы.

Кроме того, Федерация футбола Украины оштрафована на 60 000 франков за дискриминационные скандирования на товарищеском матче со сборной Сербии.

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