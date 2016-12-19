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Фабио Капелло является кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ»

Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло может сменить на посту главного тренера французского «ПСЖ» испанца Унаи Эмери. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на портал Téléfoot.

Как отмечает издание, помимо Капелло парижане также рассматривают кандидатуру известного голландского специалиста Луи Ван Гала, который в минувшем сезоне работал в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что под руководством Унаи Эмери «ПСЖ» занимает в чемпионате Франции 3-е место, отставая от лидирующей «Ниццы» на семь очков. При этом парижане не смогли выиграть в последних трех матчах, сыграв вничью на своем поле с «Ниццей» (2:2) и проиграв в гостях «Монпелье» (0:3) и «Генгаму» (1:2).

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