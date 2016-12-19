Дмитрий Васильев: Отберут этап Кубка мира в Тюмени? Этого нет ни в одном регламенте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о возможной отмене этапа Кубка мира в России.

- Этап Кубка мира в Тюмени могут отобрать…

- Конечно, могут. Но нельзя быть мягкотелыми надо отстаивать свои права. В регламенте нигде не прописано, что вдруг у страны забирают по каким-то причинам этап Кубка мира. Это полная отсебятина, а значит, с ней надо бороться юридическими методами. Надо жестко отстаивать свои права.

Напомним, после передачи в Международный союз биатлонистов списка WADA, в котором, якобы, фигурируют фамилии 31 российского биатлониста, нарушившие антидопинговое законодательство, президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что возможен перенос этапа Кубкам мира, который должен был пройти в Тюмени в марте, в другую страну.