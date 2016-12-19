«Бавария» может потерять Боатенга на два месяца из-за травмы
Защитник
«Баварии» Жером Боатенг получил травму. Из-за операции он может выбыть на
длительный срок.
Как
сообщает Kicker, у защитника травма плеча, ему потребуется
операция. Ориентировочный срок восстановления – два месяца.
В
текущем сезоне 28-летний Жером Боатенг провел 12 матчей за «Баварию». Он
получил травму в матче против «Дармштадта» (1:0). Он уже пропускал начало
сезона из-за другой травмы.
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