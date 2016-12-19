Станислав Черчесов: Интересы сборной должны в каких-то моментах превалировать над клубными делами

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен с позицией клубов, которые задействуют футболистов в играх РФПЛ, но просят поберечь их в матчах национальной команды.

- У нас осталось не так много времени на подготовку к Кубку Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Понятно, что клубы решают свои задачи, борются за место в турнирной таблице РФПЛ. Иной раз они выпускают на матчи футболистов с незалеченными до конца травмами. Ценой таких жертв они набирают очки, но игроки зачастую выбывают из строя. Считаю, что интересы национальной сборной России в преддверии первого домашнего чемпионата мира должны в каких-то моментах превалировать над клубными делами. Всей нашей футбольной семье желательно осознать значимость момента и вместе, с взаимным уважением, двигаться вперед. Игроки большую часть времени находятся в своих командах, приезжая в сборную только на короткие периоды, потому ответственность за их подготовку лежит в основном на клубах. ЧМ-2018 – это уникальное для нашей страны событие, и сборная России должна быть конкурентоспособной на нем, - цитирует специалиста официальный сайт РФС.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Соперниками россиян в группе А станут Мексика, Португалия и Новая Зеландия.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15 июня. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.