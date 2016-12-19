Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 0Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард0 : 0Йокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Интересы сборной должны в каких-то моментах превалировать над клубными делами

Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен с позицией клубов, которые задействуют футболистов в играх РФПЛ, но просят поберечь их в матчах национальной команды.

- У нас осталось не так много времени на подготовку к Кубку Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Понятно, что клубы решают свои задачи, борются за место в турнирной таблице РФПЛ. Иной раз они выпускают на матчи футболистов с незалеченными до конца травмами. Ценой таких жертв они набирают очки, но игроки зачастую выбывают из строя. Считаю, что интересы национальной сборной России в преддверии первого домашнего чемпионата мира должны в каких-то моментах превалировать над клубными делами. Всей нашей футбольной семье желательно осознать значимость момента и вместе, с взаимным уважением, двигаться вперед. Игроки большую часть времени находятся в своих командах, приезжая в сборную только на короткие периоды, потому ответственность за их подготовку лежит в основном на клубах. ЧМ-2018 – это уникальное для нашей страны событие, и сборная России должна быть конкурентоспособной на нем, - цитирует специалиста официальный сайт РФС.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Соперниками россиян в группе А станут Мексика, Португалия и Новая Зеландия.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15 июня. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФИФА оштрафовала федерации футбола Англии, Украины, Аргентины, Чили, Колумбии и других стран за нарушения во время матчейФИФА опубликовала список футбольных федераций стран, наказанных за различные нарушения во время матчей квалификации чемпионата мира и товарищеских матчей.Джанлуиджи Буффон: После ЧМ-2018 закончу карьеруДжанлуиджи Буффон: После ЧМ-2018 закончу карьеруВ свои тридцать восемь вратарь Джанлуиджи Буффон выдает очередной отличный сезон в «Ювентусе», в сборной и всерьез нацелился на ЧМ-2018.Джанни Инфантино: Бойкот или лишение России ЧМ-2018 не решит проблем с допингомПрезидент ФИФА Джанни Инфантино считает, что бойкот или лишение чемпионатов мира России или Катара не решит проблем с допингом.Сергей Анохин: Все скептики видят, что ЧМ-2018 у России уже не отнятьПрезидент Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что никто не сможет отнять у России право на проведение ЧМ-2018.ФИФА: Мы не ведем расследования в отношении МуткоПресс-служба ФИФА прокомментировала информацию о возможном проведении расследования в отношении вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. Они сообщили, что на данный момент такое расследование не ведется.«Шоколадница» будет организовывать питание зрителей на стадионах во время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017Осуществление программы по организации питания зрителей на стадионах в ходе чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка Конфедераций-2017 в России поручено московской компании «АренаФудс Кейтеринг», входящая в группу «Шоколадница». Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.Виталий Мутко: Пока не вижу предпосылок к отмене чемпионата мира 2018 по футболуВице-премьер правительства России Виталий Мутко поделился мнением о возможности переноса чемпионата мира по футболу в 2018 году из России.Кокорин занял первое место в медиарейтинге самых публичных футболистов сборной России в ноябреФорвард «Зенита» Александр Кокорин стал первым в рейтинге наиболее публичных футболистов сборной России по итогам ноября.Строительные работы на стадионе «Лужники» практически завершеныСтроительные работы на Большой спортивной арене «Лужники», которая сейчас находится в реконструкции, фактически завершены, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Сергей Анохин: Нет никаких предпосылок, что у России отнимут ЧМ-2018Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин считает, что никто не лишит Россию чемпионата мира-2018.День в истории. Роману Павлюченко – 35 лет!15 декабря исполняется 35 лет нападающему «Урала» Роману Павлюченко. Роман Павлюченко - бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России. 24 июля 2013-го нападающий объявил о завершении карьеры в национальной команде.Рабочий сломал ногу при падении с высоты на стадионе на Крестовском островеРабочий из Таджикистана сломал ногу, упав с высоты на строящемся стадионе в Петербурге.Виталий Мутко: Доклад Макларена никакого отношения к чемпионату мира по футболу не имеетПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал журналистам, что доклад Макларена не отразится на проведении чемпионата мира по футболу в России.Лишат ли нас чемпионата мира-2018 и других турниров? Пришло время действоватьЛишат ли нас чемпионата мира-2018 и других турниров? Пришло время действоватьОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко рассуждает о том, как исправить критическую ситуацию в спорте.Игорь Акинфеев: Постараемся хорошо выступить на Кубке конфедерацийГолкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев – о российских болельщиках, которые поддержат национальную команду на Кубке конфедераций-2017.Игорь Лебедев: Не удивлюсь, если поднимутся головы желающих отнять у нас ЧМ-2018 по футболуДепутат Госдумы РФ прокомментировал решение отобрать у России чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Он не исключил, что то же самое произойдет с чемпионатом мира-2018 по футболу.Геннадий Орлов стал послом Санкт-Петербурга на ЧМ-2018Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов стал послом Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата мира 2018 года в России. Об этом было объявлено перед началом торжественной церемонии спецгашения почтовых марок филателистической программы ФИФА в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.Заммэра Москвы: В рамках Кубка конфедераций намерены провести в «Лужниках» пробный матчЗаместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал о готовности стадиона «Лужники» после реконструкции.Мутко сменил Шувалова на посту председателя координационного совета ЧМ-2018Вице-премьер РФ Виталий Мутко сменил первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова на посту председателя координационного совета чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается в распоряжении правительства РФ.На стадионе «Лужники» установят 40 лифтовСтроители приступили к монтажу лифтов на Большой спортивной арене «Лужники», сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Всего на обновленном стадионе будет установлено 40 лифтов, четыре из них уже смонтировали.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018