Джанлуиджи Буффон: Может быть, я закончу карьеру в 65 лет
Голкипер
«Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сказал, что он в ближайшее время
не намерен завершать карьеру.
«В 38
лет я не чувствую себя старым. Я не ищу себе оправданий. Когда я ошибаюсь, я
думаю о мастерстве моего соперника и о своих ошибках. Буду ли я играть еще
10-15 лет? Кто знает, возможно, я закончу в 65 лет», - сказал Буффон в интервью
Tuttosport.
Ранее
Буффон заявлял, что хочет завершить карьеру после ЧМ-2018 в России. В текущем
сезоне он провел 20 матчей за «Ювентус» и пропустил 15 мячей.
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