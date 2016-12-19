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Джанлуиджи Буффон: Может быть, я закончу карьеру в 65 лет

Источник:  TuttosportКомментарии

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сказал, что он в ближайшее время не намерен завершать карьеру.

«В 38 лет я не чувствую себя старым. Я не ищу себе оправданий. Когда я ошибаюсь, я думаю о мастерстве моего соперника и о своих ошибках. Буду ли я играть еще 10-15 лет? Кто знает, возможно, я закончу в 65 лет», - сказал Буффон в интервью Tuttosport.

Ранее Буффон заявлял, что хочет завершить карьеру после ЧМ-2018 в России. В текущем сезоне он провел 20 матчей за «Ювентус» и пропустил 15 мячей.

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