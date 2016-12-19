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Джампьеро Вентура: Мы должны понять, подходит ли Балотелли сейчас сборной

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился мнением о возможном вызове в национальную команду форварда «Ниццы» Марио Балотелли.

– Будет ли у меня разговор с Балотелли о сборной? Безусловно. Что касается его возможного вызова в национальную команду, то я у меня пока нет ответа на этот вопрос. Его талант даже не обсуждается, однако есть и другие обстоятельства, которые вызывают у меня сомнения. Мы должны понять, подходит ли Балотелли нам сейчас. Любая команда сильна, когда все двигаются в одном направлении к одной цели. И это касается каждого игрока, а не только Балотелли, - передает слова Вентуры портал football-italia.net.

Напомним, что в текущем чемпионате Франции Балоттели восемь раз выходил в составе «Ниццы», забив восемь мячей.

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