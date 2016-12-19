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Минское «Динамо» на выезде обыграло новокузнецкий «Металлург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и минским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Динамо».

В составе победителей отличились Роб Клинкхаммер и Евгений Ковыршин. «Динамо» набрало 67 очков и вышло на пятое место на Западе, обойдя московское «Динамо». «Кузня» идет последней на Востоке  - 30 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Металлург Нк - Динамо Мн - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Клинкхаммер (Эллисон), 12:05 (0:1 - бол.). Ковыршин (Клинкхаммер), 40:33 (0:2 - мен.).

Место и дата

19 декабря 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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