Минское «Динамо» на выезде обыграло новокузнецкий «Металлург»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и минским «Динамо»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Динамо».
В
составе победителей отличились Роб Клинкхаммер и Евгений Ковыршин. «Динамо»
набрало 67 очков и вышло на пятое место на Западе, обойдя московское «Динамо». «Кузня»
идет последней на Востоке - 30 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Нк - Динамо Мн - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Клинкхаммер (Эллисон), 12:05 (0:1 - бол.). Ковыршин (Клинкхаммер), 40:33 (0:2 - мен.).
Место и дата
19 декабря 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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