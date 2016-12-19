Йон «Orange» Уэстберг стал победителем SeatStory Cup VI по Hearthstone
Швед Йон «Orange» Уэстберг из команды Alliance занял первое место на турнире SeatStory Cup VI по Hearthstone.
В финальном поединке шведский игрок победил соотечественника Джеффри «SjoW» Бруси, выступающего за Team Liquid, со счетом 4:2.
Уэстберг заработал 10 000 долларов, а Бруси достанется 4 000 долларов. Немец Жан «Ek0p» Палус и француз Джереми «Torlk» Амзальг заняли 3 и 4 место и увезут домой по 2 000 долларов.
SeatStory Cup VI проходил с 15 по 18 декабря в немецком городе Крефёльд в студии TakeTV. Призовой фонд турнира составил 20 000 долларов.
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