Йон «Orange» Уэстберг стал победителем SeatStory Cup VI по Hearthstone

Александр «DkPhobos» Кучеря: «Это фишка Valve — выпустят героя, который очень силен, чтобы все на него понакупали арканы»

Капитан нового состава Team Spirit Александр «DkPhobos» Кучеря в интервью CyberSport.ru рассказал о формировании нового состава, а также поделился мнением о новом патче 7.00 и новом герое Monkey King.