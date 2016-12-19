«Сибирь» одолела рижское «Динамо»
«Сибирь» дома взяла верх над рижским «Динамо» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Сергей Шумаков и Степан Санников, у гостей – Роберт Липсбергс.
Команда из Новосибирска занимает 11-е место в Восточной конференции, латвийский клуб расположился на 14-й, последней строчке на Западе.
21 декабря «Сибирь» примет минское «Динамо», а рижане в тот же день сыграют в гостях с «Авангардом».
Матч
Сибирь - Динамо Р - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Шумаков 3:34 (1:0). Санников (Кемппайнен, Полашек), 23:30 (2:0 - бол.). Липсбергс 50:32 (2:1).
Место и дата
19 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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