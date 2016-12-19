Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и Бетанкура
Генеральный
директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб
работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.
«Что
касается Акселя Витселя и Родриго Бетанкура (уругвайского полузащитника «Боки
Хуниорс»), то бесполезно скрывать, что мы ведем работу над приобретением этих
игроков. По Бетанкуру у нас есть приоритетное право выкупа, которое истекает
летом 2017 года. Но я думаю, что он не
перейдет в январе, разве что в следующем году.
Что касается
Витселя, то мы ведем переговоры с «Зенитом» по поводу возможного выкупа с
учетом истекающего контракта футболиста», - цитирует Маротту сайт итальянского
журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним,
Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец
провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.
Контракт
Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Летом 2016 года полузащитник был
близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за
отсутствия замены. В сезоне-2016/17 Витсель провел 16 матчей в чемпионате
России, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также на счету хавбека
шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.
Ранее
представитель игрока заявил, что ничего не знает о переходе в «Ювентус».