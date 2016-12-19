Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 1Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард2 : 1 ОТЙокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и Бетанкура

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

«Что касается Акселя Витселя и Родриго Бетанкура (уругвайского полузащитника «Боки Хуниорс»), то бесполезно скрывать, что мы ведем работу над приобретением этих игроков. По Бетанкуру у нас есть приоритетное право выкупа, которое истекает летом 2017 года.  Но я думаю, что он не перейдет в январе, разве что в следующем году.

Что касается Витселя, то мы ведем переговоры с «Зенитом» по поводу возможного выкупа с учетом истекающего контракта футболиста», - цитирует Маротту сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены. В сезоне-2016/17 Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также на счету хавбека шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее представитель игрока заявил, что ничего не знает о переходе в «Ювентус».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Радченко: Мне кажется, красно-белых на весну не хватитБывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о соперничестве питерской и московской команд в нынешнем чемпионате России.Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год, Дзюба – второй, Шарапова – третьяКомпания «Медиалогия» подготовила для агентства «Р-Спорт» медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год. Возглавил его форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.Александр Бубнов: В «Спартаке» Джикию ждет сильная конкуренцияФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном трансфере защитника Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».«Динамо» зимой может выкупить у ЦСКА Панченко за 1,8 млн евроМосковское «Динамо» в соответствии с условиями арендного соглашения может выкупить у ЦСКА нападающего Кирилла Панченко в зимнее трансферное окно за 1,8 млн евро, сообщает Fcdin.com.Александр Бубнов: Акинфеев выручал меньше, чем РебровФутбольный эксперт Александр Бубнов сравнил игру голкиперов ЦСКА и «Спартака» Игоря Акинфеева и Артема Реброва в первой части чемпионата РФПЛ.Месяц жизни Кокорина. Сколько будет зарабатывать главный тренер ЦСКАМесяц жизни Кокорина. Сколько будет зарабатывать главный тренер ЦСКА«Советский спорт» сравнил заработную плату нового главного тренера ЦСКА с тем, что получают футболисты и наставники других клубов.Роман Бабаев: ЦСКА не обращался в «Динамо» по поводу возвращения Панченко, но мы хотим сохранить егоГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию по поводу нападающего Кирилла Панченко, который на правах аренды играет за «Динамо». Он отметил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с игроком, но не обращался в «Динамо» по поводу его скорого возвращения из аренды.ЦСКА, «Рубин», «Фишт»… Для кого строят стадионы?ЦСКА, «Рубин», «Фишт»… Для кого строят стадионы?Изучая посещаемость премьер-лиги в этом сезоне, мы сфокусировали внимание на новых стадионах.Джанлуиджи Буффон: Может быть, я закончу карьеру в 65 летГолкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сказал, что он в ближайшее время не намерен завершать карьеру.ФК «Динамо»: Без согласия «Динамо» Панченко до лета перейти никуда не можетВ пресс-службе московского «Динамо» прокомментировали ситуацию с желанием ЦСКА досрочно вернуть из аренды нападающего Кирилла Панченко.Андрей Червиченко: Приглашение Витиньо изначально выглядит как трансферная ошибка ЦСКАБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о решении ЦСКА вернуть из аренды нападающего Витиньо.«Спартак» 10 января проведет переговоры с «Црвеной Звездой» по поводу товарищеского матчаПредставители «Спартака» 10 января приедут в Белград, чтобы согласовать все нюансы по товарищескому матчу с «Црвеной Звездой», заявил генеральный директор клуба Звездан Терзич.Агент Джикии: Куда перейдет Георгий, станет ясно в ближайшее времяВ нынешнем сезоне 23-летний Джикия провел во всех турнирах за «Амкар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн. евро.ФК «Урал»: Новый контракт с Павлюченко находится в стадии подписанияПрезидент футбольного клуба Григорий Иванов прокомментировал вероятность продления контрактов с лидерами клуба Романом Павлюченко и Романом Емельяновым, соглашения с которыми истекают в летом 2017 года.Агент Ломбертса: Николас обратился к Дюкову и Миллеру с просьбой отпустить его в другой клубАгент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал о позиции своего клиента.Агент: «Спартак» - не единственный клуб, претендующий на ДжикиюМосковский «Спартак» — не единственный клуб, претендующий на защитника пермского «Амкара» Георгия Джикию, сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.Александр Бубнов: «Спартаку» и ЦСКА не помешали бы плеймейкеры, «Зениту» нужен вратарь и центральный защитникФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о возможных приобретениях лидеров РФПЛ. Он рассказал, какие позиции требуют усиления.Александр Тарханов: Димитров считался в свое время одним из самых талантливых игроков БолгарииГлавный тренер «Урала» Александр Тарханом прокомментировал подписание контракта с болгарским полузащитником Николаем Димитровым.Лазич, Шандао и Иличевич хотят покинуть «Анжи» зимойФутболисты «Анжи» Дарко Лазич, Шандао и Иво Иличевич попросили руководство клуба отпустить их в зимнее трансферное окно.Официально: Бонуччи продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 года (фото)Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение не покидать туринский клуб.

Бока Хуниорс
Бока Хуниорскалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости