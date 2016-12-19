Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и Бетанкура

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

«Что касается Акселя Витселя и Родриго Бетанкура (уругвайского полузащитника «Боки Хуниорс»), то бесполезно скрывать, что мы ведем работу над приобретением этих игроков. По Бетанкуру у нас есть приоритетное право выкупа, которое истекает летом 2017 года. Но я думаю, что он не перейдет в январе, разве что в следующем году.

Что касается Витселя, то мы ведем переговоры с «Зенитом» по поводу возможного выкупа с учетом истекающего контракта футболиста», - цитирует Маротту сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены. В сезоне-2016/17 Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также на счету хавбека шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее представитель игрока заявил, что ничего не знает о переходе в «Ювентус».