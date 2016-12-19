Срна может стать игроком «Манчестер Сити» в случае срыва перехода в «Барселону»
Интерес
к защитнику «Шахтера» Дарио Срне проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает
испанское издание Mundo Deportivo, которое ранее писало, что хорватский
футболист близок к переходу в «Барселону».
Сообщается,
что спортивный директор «Ман Сити» Чики Бегиристайн, ранее работавший в «Барселоне»,
интересовался ходом переговоров Дарио с «Барсой». Если переход по каким-то
причинам не состоится, то в переговоры с игроком может вступить английский
клуб.
Ранее сообщалось, что Срна договорился о
переходе в «Барселону», и сторонам осталось согласовать зарплату игрока. В текущем сезоне 34-летний
Дарио Срна провел 21 матч за «Шахтер» и забил один мяч при восьми голевых
передачах.
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