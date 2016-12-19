Срна может стать игроком «Манчестер Сити» в случае срыва перехода в «Барселону»

Интерес к защитнику «Шахтера» Дарио Срне проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo, которое ранее писало, что хорватский футболист близок к переходу в «Барселону».

Сообщается, что спортивный директор «Ман Сити» Чики Бегиристайн, ранее работавший в «Барселоне», интересовался ходом переговоров Дарио с «Барсой». Если переход по каким-то причинам не состоится, то в переговоры с игроком может вступить английский клуб.

Ранее сообщалось, что Срна договорился о переходе в «Барселону», и сторонам осталось согласовать зарплату игрока. В текущем сезоне 34-летний Дарио Срна провел 21 матч за «Шахтер» и забил один мяч при восьми голевых передачах.