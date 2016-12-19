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Станислав Черчесов: В последней игре с Румынией ребята схватили идею игры

Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, определился ли он с базовой тактической схемой игры команды.

- В последней игре с Румынией ребята схватили идею игры. Посмотрим, как это будет выглядеть, когда вернутся в строй все футболисты. Нашей команде предстоит выступление на Кубке Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Мы должны быть конкурентоспособными и эффективными на этих турнирах. Соответственно, нам нужно выбрать модель игры, которая позволит выжать максимум из наших футболистов.

- Что вы думаете о Кубке Конфедераций-2017? Каково ваше мнение о турнире?
- Позитивно отношусь к Кубку Конфедераций-2017, это будет турнир с высоким уровнем накала. Нам нужны такие игры, чтобы проверить, в правильном ли направлении мы движемся. В такой конкурентной среде футболисты смогут лучше оценить свой уровень и подготовиться к тому, что нас ждет на ЧМ-2018 в России. В краткосрочной перспективе мы рассматриваем Кубок Конфедераций-2017 как самостоятельный, самоценный турнир, а в долгосрочной - как один из самых серьезных этапов подготовки к ЧМ-2018.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Соперниками россиян в группе А станут Мексика, Португалия и Новая Зеландия.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15 июня. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. 

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