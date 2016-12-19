«Авангард» в овертайме обыграл «Йокерит»
«Авангард» дома взял верх над «Йокеритом» (2:1 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время завершилось вничью - 1:1. У хозяев льда отличился Валентин Пьянов, у гостей - Вилле Лаюнен.
В овертайме, прошедшем «три на три», победу российской команде принес Михаил Юньков.
Омичи по-прежнему занимают второе место в Восточной конференции, финский клуб идет седьмым на Западе.
21 декабря «Авангард» примет рижское «Динамо», а «Йокерит» в тот же день сыграет в гостях с новокузнецким «Металлургом».
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