Ракитич недоволен отношением к себе со стороны Луиса Энрике

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич недоволен своим положением в команде. Он считает, что главный тренер команды Луис Энрике не проявляет к нему должного уважения.

Последние два матча чемпионата Испании Ракитич провел на скамейке, в том числе и вчерашнее дерби против «Эспаньола» (4:1). При этом, по данным Mundo Deportivo, сообщения о повреждении у хавбека не соответствуют действительности - он был здоров.

По данным издания Ракитич обижен на то, что он не вышел в матче с «Эспаньолом». Он не может понять причин такого отношения и считает поведение Луиса Энрике неуважительным. Его обидело то, что Энрике выпустил на замену вместо Бускетса не его, а Самюэля Юмтити, после чего Хавьер Маскерано переместился из центра обороны в полузащиту.

Источник в клубе подтвердил напряженность в отношениях Ракитича и Энрике и то, что серб выразил недовольство действиями тренера в раздевалке. Тем не менее, речь об уходе пока не идет. В руководстве клуба довольны игрой и поведением футболиста.

В текущем сезоне 28-летний Иван Ракитич провел 19 матчей за «Барселону» во всех турнирах и забил два мяча при одной голевой передаче.