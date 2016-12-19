Ракитич недоволен отношением к себе со стороны Луиса Энрике
Полузащитник
«Барселоны» Иван Ракитич недоволен своим положением в команде. Он считает, что
главный тренер команды Луис Энрике не
проявляет к нему должного уважения.
Последние
два матча чемпионата Испании Ракитич провел на скамейке, в том числе и
вчерашнее дерби против «Эспаньола» (4:1). При этом, по данным Mundo Deportivo, сообщения о повреждении у хавбека не
соответствуют действительности - он был
здоров.
По
данным издания Ракитич обижен на то, что он не вышел в матче с «Эспаньолом». Он
не может понять причин такого отношения и считает поведение Луиса Энрике
неуважительным. Его обидело то, что Энрике выпустил на замену вместо Бускетса
не его, а Самюэля Юмтити, после чего Хавьер Маскерано переместился из центра
обороны в полузащиту.
Источник
в клубе подтвердил напряженность в отношениях Ракитича и Энрике и то, что серб
выразил недовольство действиями тренера в раздевалке. Тем не менее, речь об
уходе пока не идет. В руководстве клуба довольны игрой и поведением футболиста.
В
текущем сезоне 28-летний Иван Ракитич провел 19 матчей за «Барселону» во всех
турнирах и забил два мяча при одной голевой передаче.