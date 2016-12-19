Федор Емельяненко награжден знаком «За развитие физической культуры и спорта»
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, который еще является и президентом Союза ММА России, награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», учрежденным Министерством спорта РФ.
Напомним, что Емельяненко в воскресенье был переизбран на пост президента Союза ММА России. Свой следующий поединок он проведет 18 февраля в Сан-Хосе (США) в рамках организации Bellator. Его соперником станет американец Мэтт Митрион.
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