Егор «JotM» Сурков: «Некоторые забытые герои стали вполне играбельны в новом патче»

Аналитик студии RuHub и бывший игрок в Dota 2 Егор «JotM» Сурков поделился мнением о новом патче 7.00.



«Писать много о новом патче желания нет - кто хотел, тот сам наиграл кучу игр/посмотрел стримов и выводы сделал. Опять сильно решает драфт, нацеленный на ранние передвижения саппортов и дальнейшие командные действия с целью захвата инициативы. Теперь на саппорте можно реально заливать соляру от начала до конца игры, а не как раньше 5-0-5 на 10-й минуте и смотришь, как твой кор проигрывает доту.



Имба герои - Rooftrellen, Banehallow, Rotund'jere, Necro'lic, Balanar (добавил немного старины в эту измененную до неузнаваемости игру).

Некоторые забытые герои стали вполне играбельны - QoP, Skywraith Mage (из-за аганима и возможности его относительно быстро купить), Lina в мид. Да и вообще, в какого героя ни ткни - не говно, можно брать в разных ситуациях (кроме лансера - этот дальше отдыхает).



Особо отмечу изменение эффекта «Root» (колба цмки, ульт трента, род оф атос(!!!)). Этот самый род оф атос можно брать на мидовом скаймаге, дестре, сайленсере и ловить всяких штормов и паков.

Обратил бы внимание на Гирокоптера (Луну в своё придумали, как замену ему, правда потом её апнули донельзя) - нет причины его дальше полностью игнорировать, весь левый столбец талантов делает его заметно более мощным парнем, чем раньше.



Вспомнил бы Зевса, раз уж любят воевать командой. Хоть в мид, хоть на четверку с покупкой аганима первым айтемом. Этот нимбус даёт как минимум скан каждые 50 секунд, а вообще глобальный каст на 2+ молнии, сбивающими тп по одинокому врагу, на которого напал наш Сларк/Легионка/Никс и т.д.



Мда, не было желания писать много, а взял и настрочил, аки заправский писака. Надо остановиться, пока всех карт не раскрыл. Нынче такая инфа денег стоит. Дожили...», — написал Сурков в своей группе в ВКонтакте. (орфография и пунктуация автора сохранены).



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