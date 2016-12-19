Роман Бабаев: ЦСКА не обращался в «Динамо» по поводу возвращения Панченко, но мы хотим сохранить его

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию по поводу нападающего Кирилла Панченко, который на правах аренды играет за «Динамо». Он отметил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с игроком, но не обращался в «Динамо» по поводу его скорого возвращения из аренды.

«ЦСКА не обращался по поводу Панченко, мы заинтересованы в том, чтобы он остался у нас. Когда будет официальная информация, мы сообщим. Сейчас нечего комментировать», - приводит слова Бабаева «Р-Спорт».

Напомним, что ранее агент нападающего «Динамо» Кирилла Панченко Виктор Панченко сообщил, что ЦСКА планирует вернуть футболиста из аренды уже зимой.

27-летний Панченко подписал с «Динамо» арендное соглашение до конца сезона-2016/17. В текущем сезоне первенства ФНЛ Кирилл Панченко забил 15 мячей в 21 проведенном матче. 10 ноября футболист дебютировал в сборной России.