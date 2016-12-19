Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 1Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард2 : 1 ОТЙокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Бабаев: ЦСКА не обращался в «Динамо» по поводу возвращения Панченко, но мы хотим сохранить его

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию по поводу нападающего Кирилла Панченко,  который на правах аренды играет за «Динамо». Он отметил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с игроком, но не обращался в «Динамо» по поводу его скорого возвращения из аренды.

«ЦСКА не обращался по поводу Панченко, мы заинтересованы в том, чтобы он остался у нас. Когда будет официальная информация, мы сообщим. Сейчас нечего комментировать», - приводит слова Бабаева «Р-Спорт».

Напомним, что ранее агент нападающего «Динамо» Кирилла Панченко Виктор Панченко сообщил, что ЦСКА планирует вернуть футболиста из аренды уже зимой.

27-летний Панченко подписал с «Динамо» арендное соглашение до конца сезона-2016/17. В текущем сезоне первенства ФНЛ Кирилл Панченко забил 15 мячей в 21 проведенном матче. 10 ноября футболист дебютировал в сборной России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Радченко: Мне кажется, красно-белых на весну не хватитБывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о соперничестве питерской и московской команд в нынешнем чемпионате России.Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год, Дзюба – второй, Шарапова – третьяКомпания «Медиалогия» подготовила для агентства «Р-Спорт» медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год. Возглавил его форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.Александр Бубнов: В «Спартаке» Джикию ждет сильная конкуренцияФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном трансфере защитника Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».«Динамо» зимой может выкупить у ЦСКА Панченко за 1,8 млн евроМосковское «Динамо» в соответствии с условиями арендного соглашения может выкупить у ЦСКА нападающего Кирилла Панченко в зимнее трансферное окно за 1,8 млн евро, сообщает Fcdin.com.Александр Бубнов: Акинфеев выручал меньше, чем РебровФутбольный эксперт Александр Бубнов сравнил игру голкиперов ЦСКА и «Спартака» Игоря Акинфеева и Артема Реброва в первой части чемпионата РФПЛ.Месяц жизни Кокорина. Сколько будет зарабатывать главный тренер ЦСКАМесяц жизни Кокорина. Сколько будет зарабатывать главный тренер ЦСКА«Советский спорт» сравнил заработную плату нового главного тренера ЦСКА с тем, что получают футболисты и наставники других клубов.ЦСКА, «Рубин», «Фишт»… Для кого строят стадионы?ЦСКА, «Рубин», «Фишт»… Для кого строят стадионы?Изучая посещаемость премьер-лиги в этом сезоне, мы сфокусировали внимание на новых стадионах.Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и БетанкураГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Евгений Кречетов стал исполнительным директором «Динамо»Евгений Кречетов назначен исполнительным директором московского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.ФК «Динамо»: Без согласия «Динамо» Панченко до лета перейти никуда не можетВ пресс-службе московского «Динамо» прокомментировали ситуацию с желанием ЦСКА досрочно вернуть из аренды нападающего Кирилла Панченко.Андрей Червиченко: Приглашение Витиньо изначально выглядит как трансферная ошибка ЦСКАБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о решении ЦСКА вернуть из аренды нападающего Витиньо.«Спартак» 10 января проведет переговоры с «Црвеной Звездой» по поводу товарищеского матчаПредставители «Спартака» 10 января приедут в Белград, чтобы согласовать все нюансы по товарищескому матчу с «Црвеной Звездой», заявил генеральный директор клуба Звездан Терзич.Агент Джикии: Куда перейдет Георгий, станет ясно в ближайшее времяВ нынешнем сезоне 23-летний Джикия провел во всех турнирах за «Амкар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн. евро.ФК «Урал»: Новый контракт с Павлюченко находится в стадии подписанияПрезидент футбольного клуба Григорий Иванов прокомментировал вероятность продления контрактов с лидерами клуба Романом Павлюченко и Романом Емельяновым, соглашения с которыми истекают в летом 2017 года.Агент: «Спартак» - не единственный клуб, претендующий на ДжикиюМосковский «Спартак» — не единственный клуб, претендующий на защитника пермского «Амкара» Георгия Джикию, сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.Александр Бубнов: «Спартаку» и ЦСКА не помешали бы плеймейкеры, «Зениту» нужен вратарь и центральный защитникФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о возможных приобретениях лидеров РФПЛ. Он рассказал, какие позиции требуют усиления.Александр Тарханов: Димитров считался в свое время одним из самых талантливых игроков БолгарииГлавный тренер «Урала» Александр Тарханом прокомментировал подписание контракта с болгарским полузащитником Николаем Димитровым.Лазич, Шандао и Иличевич хотят покинуть «Анжи» зимойФутболисты «Анжи» Дарко Лазич, Шандао и Иво Иличевич попросили руководство клуба отпустить их в зимнее трансферное окно.Джикия близок к переходу в «Спартак»Защитник «Амкара» Георгий Джикия близок к переходу в «Спартак», сообщает «Матч ТВ».Представитель Витселя: Судя по прессе, «Зенит» был бы рад продать Акселя этой зимойПредставитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле рассказал, куда все-таки может перейти футболист.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Кирилл Панченко
Кирилл Панченковсе новости
Роман Бабаев
Роман Бабаеввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости