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Александр Бубнов: Акинфеев выручал меньше, чем Ребров

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил игру голкиперов ЦСКА и «Спартака» Игоря Акинфеева и Артема Реброва в первой части чемпионата РФПЛ.

- У Акинфеева было меньше работы в первой части сезона, он и выручал меньше, чем Ребров. А про Кутепова очень рано говорят, как об одном из лучших защитников чемпионата. Тот же Таски выше его уровнем, он и в «Баварии» играл, - сказал Бубнов в эфире «Спорт FM».

Напомним, что Артем Ребров провел 17 игр в нынешнем чемпионате РФПЛ и пропустил 13 мячей. Игорь Акинфеев сыграл в текущем сезоне чемпионата России 16 матчей, пропустив 11 раз.

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