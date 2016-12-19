Денис Тихомиров: Мировые лидеры биг-эйра не будут бойкотировать этап Кубка мира в Москве

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер сборной России Денис Тихомиров рассказал о ситуации с проведением этапа Кубка мира по сноуборду в Москве. Он уверен, что бойкота от иностранных спортсменов не будет.

«Мировые лидеры биг-эйра приедут в Москву, многие подтвердили заявки. В сноуборде теплая, дружная атмосфера у нас. В сноуборде таких настроений (по поводу бойкота) нет. Никто даже и не думает об этом. И с FIS (Международной федерацией лыжного спорта) мы в хороших отношениях, никакой отмены этапа по биг-эйру в Москве не планируется. FIS просит нас еще проводить этапы», - цитирует Тихомирова «Р-Спорт».

Этап Кубка мира по биг-эйру пройдет 7 января 2017 года в Москве в Крылатском на специально установленной рампе. Ранее иностранные спортсмены заявляли о возможном бойкоте соревнований по биатлону в России.



