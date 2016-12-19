Денис Тихомиров: Мировые лидеры биг-эйра не будут бойкотировать этап Кубка мира в Москве
Президент Федерации
сноуборда России (ФСР) и главный тренер сборной России Денис Тихомиров рассказал
о ситуации с проведением этапа Кубка мира по сноуборду в Москве. Он уверен, что
бойкота от иностранных спортсменов не будет.
«Мировые лидеры биг-эйра
приедут в Москву, многие подтвердили заявки. В сноуборде теплая, дружная
атмосфера у нас. В сноуборде таких настроений (по поводу бойкота) нет. Никто
даже и не думает об этом. И с FIS (Международной федерацией лыжного спорта) мы в хороших
отношениях, никакой отмены этапа по биг-эйру в Москве не планируется. FIS
просит нас еще проводить этапы», - цитирует Тихомирова «Р-Спорт».
Этап Кубка мира по биг-эйру
пройдет 7 января 2017 года в Москве в Крылатском на специально установленной
рампе. Ранее иностранные спортсмены заявляли о возможном бойкоте
соревнований по биатлону в России.