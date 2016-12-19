«Динамо» зимой может выкупить у ЦСКА Панченко за 1,8 млн евро

Московское «Динамо» в соответствии с условиями арендного соглашения может выкупить у ЦСКА нападающего Кирилла Панченко в зимнее трансферное окно за 1,8 млн евро, сообщает Fcdin.com.

По данным портала, бело-голубые намерены воспользоваться этой опцией.

Кроме того, по данным Fcdin.com, «Динамо» не получало предложений от ЦСКА по досрочному возвращению Панченко, арендованного до конца сезона. Бело-голубые не планируют принимать предложение и в случае его поступления - если только речь не будет идти о сумме, значительно превышающей ту, которая фигурирует в арендном соглашении.

В текущем сезоне ФНЛ Панченко забил 15 мячей в 21 матче. 10 ноября он дебютировал в сборной России.