Александр Бубнов: В «Спартаке» Джикию ждет сильная конкуренция

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном трансфере защитника Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».

- На данный момент Джикия навряд ли будет играть в стартовом составе «Спартака». Этот трансфер больше на перспективу. И его ждет сильная конкуренция. У «Спартака» уже есть четыре центральных защитника. Джикия может выходить на поле вместо Кутепова. Потом, в конце концов, можно наигрывать пару Джикия - Кутепов. Но они молоды, и это рискованно. Стабильности в таком сочетании трудно ждать, - цитирует Бубнова «Спорт FM».

Ранее Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Амкара» Георгия Джикии, прокомментировал информацию о том, что футболист в ближайшее время может перейти в «Спартак».

Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний Джикия провел во всех турнирах за «Амкар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн. евро.