Александр Третьяков: Дукурс не в призерах? Он упал в первой попытке

Александр Третьяков вернулся из Лейк-Плесида, где победил на этапе Кубка мира. А сразу по прилету, олимпийский чемпион Сочи дал интервью «Советскому спорту».

- У меня получилось хорошо стартануть, ровно проехать трассу в обоих заездах. Вот за счет такой стабильности и удалось победить, - говорит Александр Третьяков. - У соперников не такие стабильные попытки получились. Может, холодная погода повлияла – 25 градусов мороза.

- Почему не попал в призеры Мартинс Дукурс?

- Он упал в первой попытке. Возможно, проблемы со скелетоном, что-то там сломалось. Думаю, в Европе у него все нормально будет.