Финский форвард Сантала может перейти в магнитогорский «Металлург»

«Металлург» (Магнитогорск) проявляет интерес к нападающему из Финляндии Томми Сантале. В ближайшее время он может стать игроком российского клуба.

Как сообщает «Р-Спорт», ранее Сантала расторг соглашение со швейцарским клубом «Клотен» и, возможно, переедет в Магнитогорск. «Не опровергаю и не подтверждаю данную информацию. Нужно еще день подождать, сутки», - сказал вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин.

В текущем сезоне 37-летний нападающий провел 29 матчей за «Клотен» в чемпионате Швейцарии и набрал 33 (12+21) очка.