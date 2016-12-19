Финский форвард Сантала может перейти в магнитогорский «Металлург»
«Металлург» (Магнитогорск)
проявляет интерес к нападающему из Финляндии Томми Сантале. В ближайшее время
он может стать игроком российского клуба.
Как сообщает «Р-Спорт», ранее Сантала расторг соглашение со швейцарским клубом «Клотен» и, возможно, переедет в Магнитогорск. «Не опровергаю и не подтверждаю данную информацию. Нужно еще день подождать, сутки», - сказал вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин.
В текущем сезоне 37-летний
нападающий провел 29 матчей за «Клотен» в чемпионате Швейцарии и набрал 33
(12+21) очка.
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