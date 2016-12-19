Гризманн признан лучшим футболистом Франции в 2016 году
Лучшим игроком Франции в
2016 году признан форвард национальной сборной и мадридского «Атлетико» Антуан
Гризманн. Такое решение принял журнал France Football.
Напомним, что в уходящем
году форвард дошел до финала Лиги чемпионов и финала Евро-2016 вместе со своими
командами. При этом как «Атлетико», так и сборная Франции финальные матчи проиграли.
В прошлом сезоне лучшим футболистом Франции был признан полузащитник «ПСЖ» Блез
Матюиди.
В текущем сезоне 25-летний
Анутан Гризманн провел 21 матч за «Атлетико» и забил девять мячей при шести
голевых передачах.
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