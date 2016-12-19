Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 1Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард2 : 1 ОТЙокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гризманн признан лучшим футболистом Франции в 2016 году

Источник:  France FootballКомментарии

Лучшим игроком Франции в 2016 году признан форвард национальной сборной и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Такое решение принял журнал France Football.

Напомним, что в уходящем году форвард дошел до финала Лиги чемпионов и финала Евро-2016 вместе со своими командами. При этом как «Атлетико», так и сборная Франции финальные матчи проиграли. В прошлом сезоне лучшим футболистом Франции был признан полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди.

В текущем сезоне 25-летний Анутан Гризманн провел 21 матч за «Атлетико» и забил девять мячей при шести голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ракитич недоволен отношением к себе со стороны Луиса ЭнрикеПолузащитник «Барселоны» Иван Ракитич недоволен своим положением в команде. Он считает, что главный тренер команды Луис Энрике не проявляет к нему должного уважения.Срна может стать игроком «Манчестер Сити» в случае срыва перехода в «Барселону»Интерес к защитнику «Шахтера» Дарио Срне проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo, которое ранее писало, что хорватский футболист близок к переходу в «Барселону».Луис Суарес: Месси сам решит, где ему быть счастливымФорвард «Барселоны» Луис Суарес высказался о ситуации своего одноклубника Лионеля Месси, который не спешит продлевать контракт с каталонским клубом.Рамос выразил надежду, что Хамес не покинет «Реал»Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию, согласно которой его одноклубник Хамес Родригес принял решение покинуть «сливочных» в январе 2017 года.Луис Энрике: В первом тайме «Барселона» загнала «Эспаньол» к своим воротамГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике – об игре нападающего Лионеля Месси в матче с «Эспаньолом» (4:1), а также о победе в каталонском дерби.«Арсенал» планирует воспользоваться ситуацией Иско в «Реале»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может покинуть команду в январе 2017 года.Камбэк «Палермо», 14 сэйвов Бобровского и два очка Панарина. Главные новости утраКамбэк «Палермо», 14 сэйвов Бобровского и два очка Панарина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать понедельник с главных новостей утра.«Челси» планирует приобрести Хамеса за 75 млн фунтовТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте намерен укрепить состав команды в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:1.Траоре может зимой перейти из ЦСКА в «Малагу»Форвард ЦСКА Ласина Траоре может перейти в «Малагу». Этот переход возможен в зимнее трансферное окно.«Депортиво» обыграл «Осасуну», матч закончился позже из-за проблем с освещениемМатч 16-го тура чемпионата Испании между «Депортиво» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Депортиво».Второй тайм матча «Депортиво» - «Осасуна» не начался вовремя из-за проблем с освещениемВторой тайм матча 16-го тура чемпионата Испании «Депортиво» - «Осасуна» на данный момент не начался. В перерыве на стадионе погасло искусственное освещение.Примера. 16-й тур. «Депортиво» - «Осасуна», «Барселона» - «Эспаньол» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Леганес» и «Эйбар» сыграли вничьюМатч 16-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Эйбаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Президента «Реала» сконяли купить игрока, устроив вечеринку с проституткамиПрезидента мадридского «Реала» Флорентино Переса в 2013 году пытались склонить к приобретению полузащитника «Севильи» Жоффре Кондогбиа, организовав вечеринку с женщинами легкого поведения.Икер Касильяс: Уйти из «Реала» - мое лучшее решениеГолкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал об обстоятельствах своего ухода из мадридского «Реала».«Севилья» разгромила «Малагу» и обошла «Барселону»Футболисты «Севильи» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Малагу».«Гранада» дома уступила «Реал Сосьедаду»Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Реал Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реал Сосьедада».«Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас»Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетико».«Вильярреал» на выезде обыграл «Спортинг»Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Вильярреалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вильярреала».

Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости