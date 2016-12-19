Гризманн признан лучшим футболистом Франции в 2016 году

Лучшим игроком Франции в 2016 году признан форвард национальной сборной и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Такое решение принял журнал France Football.

Напомним, что в уходящем году форвард дошел до финала Лиги чемпионов и финала Евро-2016 вместе со своими командами. При этом как «Атлетико», так и сборная Франции финальные матчи проиграли. В прошлом сезоне лучшим футболистом Франции был признан полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди.

В текущем сезоне 25-летний Анутан Гризманн провел 21 матч за «Атлетико» и забил девять мячей при шести голевых передачах.