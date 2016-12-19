Крэйг Вудкрофт: Сами предоставили «Кузне» шанс вернуться в игру

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу своих подопечных над новокузнецким «Металлургом« в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Мы знали, что «Металлург» - опасная команда, и что нам необходимо отработать все 60 минут, не сбавляя оборотов. Если ты расслабишься хоть на минуту в игре с этими парнями, они тут же проведут опасную контратаку, у них есть несколько опасных атакующих орудий. Это и была наша установка на матч. В первом периоде мы сделали хорошую работу, чтобы взять в свои руки контроль над игрой и нейтрализовать сильные стороны соперника, во втором мы играли также. Заключительная треть принесла нам проблему с удалениями, мы сами поставили себя в такое положение и предоставили сопернику шанс вернуться в игру. «Металлург» был очень опасен в последние пять минут встречи, но нам посчастливилось закончить матч без пропущенных шайб, - передает слова Вудкрофта официальный сайт минской команды.

Напомним, что минское «Динамо» в гостях переиграло «Металлург» со счетом 2:0.

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