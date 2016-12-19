Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год, Дзюба – второй, Шарапова – третья
Компания «Медиалогия»
подготовила для агентства «Р-Спорт» медиарейтинг российских спортсменов за 2016
год. Возглавил его форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.
Медиарейтинг построен по
количеству сообщений в российских СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия»,
включающей более 35 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы,
информационные агентства, интернет-СМИ.
Согласно данным подсчета, Кокорин находится на первом месте. Вторым стал его партнер по «Зениту» Артем Дзюба. Третьей стала теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за допинг. Далее в рейтинге идут прыгунья с шестом Елена Исинбаева, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеева и форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
1. Александр Кокорин — 48547 (количество сообщений),
2. Артем Дзюба — 43220,
3. Мария Шарапова — 40471,
4. Елена Исинбаева (легкая атлетика) — 37071,
5. Игорь Акинфеев (футбол) — 35986,
6. Александр Овечкин (хоккей) — 28817,
7. Федор Смолов (футбол) — 27825,
8. Денис Глушаков (футбол) — 27165,
9. Юлия Ефимова (плавание) — 26952,
10. Дарья Клишина (легкая атлетика) — 25288.