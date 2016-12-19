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Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год, Дзюба – второй, Шарапова – третья

Источник:  Р-СпортКомментарии

Компания «Медиалогия» подготовила для агентства «Р-Спорт» медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год. Возглавил его форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 35 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Согласно данным подсчета, Кокорин находится на первом месте. Вторым стал его партнер по «Зениту» Артем Дзюба. Третьей стала теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за допинг. Далее в рейтинге идут прыгунья с шестом Елена Исинбаева, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеева и форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Александр Кокорин — 48547 (количество сообщений),

2. Артем Дзюба — 43220,

3. Мария Шарапова — 40471,

4. Елена Исинбаева (легкая атлетика) — 37071,

5. Игорь Акинфеев (футбол) — 35986,

6. Александр Овечкин (хоккей) — 28817,

7. Федор Смолов (футбол) — 27825,

8. Денис Глушаков (футбол) — 27165,

9. Юлия Ефимова (плавание) — 26952,

10. Дарья Клишина (легкая атлетика) — 25288. 

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