OpTic Gaming заняла третье место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO
Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после квалификации к ELEAGUE Major 2017.
Североамериканская команда OpTic Gaming пробилась в финальную часть ELEAGUE Major 2017 и заняла третье место в рейтинге, сместив шведский коллектив Ninjas in Pyjamas, который опустился на четвертую строчку. Пятерка из FaZe Clan поднялась на одну позицию вверх и расположилась на седьмом месте. Natus Vincere опустилась на восьмую строчку.
Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.
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