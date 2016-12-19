Дмитрий Радченко: Мне кажется, красно-белых на весну не хватит

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о соперничестве питерской и московской команд в нынешнем чемпионате России.

Напомним, красно-белые ушли на зимний перерыв лидерами первенства, на пять очков опережая сине-бело-голубых.

- «Зенит» не сумел до перерыва догнать «Спартак». Исходя из игры, которую показывали команды, это логично?

- «Зенит» тяжело начинал сезон. Пришел новый главный тренер, кардинально изменил тактику, к которой надо было привыкать. Поэтому в начале команда растеряла очень много очков. Потом уже появилось понимание, просматривались хорошие моменты игры. Думаю, все еще впереди, «Зенит» спокойно может достать «Спартак». Пять очков – это отрыв, который отыгрывается без проблем.

- Что скажете про игру и лидерство «Спартака»? Доводилось слышать мнение, что красно-белые лидируют во многом за счет везения.

- Я в везение не верю. Когда забиваются голы, все равно совершаются какие-то ошибки. Может, они так не заметны, но когда разбираешь момент, они есть. Да, «Спартак» набирает очки, набирает их трудно. Но они выигрывают, и если они будут продолжать после перерыва играть на таком же подъеме, то будут очень реально претендовать на первое место в чемпионате. Но мне кажется, что их не хватит.

