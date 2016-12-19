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Александр Третьяков: ЧМ перенесли в Кенигзее. Я там всегда удачно выступал

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Александр Третьяков вернулся из Лейк-Плесида, где победил на этапе Кубка мира. А сразу по прилету, олимпийский чемпион Сочи дал интервью «Советскому спорту».

- Обидно, что перенесли чемпионат мира из Сочи?
- Вначале было сожаления, но сейчас уже прошло, жизнь продолжается. Мне все трассы нравятся, я везде был фаворитом, везде брал медали. Так что, поборемся.

- Ваша федерация сразу заявила, что о бойкоте ЧМ не может быть речи. Надо ехать и выигрывать на «чужом поле».
- Так и есть. Надо везде показывать свой класс, давать результат на всех трассах. Если ты только дома хорошо выступаешь, это не уровень профессионального спортсмена. Сейчас чемпионат мира из Сочи перенесли в Кенигзее, я там всегда удачно выступал. На чемпионате мира в 2011 году занял второе место. Посмотрим, как сейчас все обернется.

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