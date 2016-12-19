Фавориты востока побеждают со скрипом

«СКА-Нефтяник» продолжает оставаться единсвенной командой, которая не потеряла ин одного очка. В понедельник на Дальний Восток пожаловал «Уральский трубник». В составе гостей особо усердствовал Сергей Почкунов, совсем недавно защищавший цвета клуба из Хабаровска. Он забил четыре мяча, но этого для победы не хватило – хозяева победили 7:6.

«Байкал-Энергия» в родном Иркутске намучилась с «Сибсельмашем». Решающий мяч Максим Ширяев забил на 88-й минуте с пенальти, и хозяева победили 4:3.

20 декабря команды встретятся вновь.