Бывший президент Гондураса получил пожизненную дисквалификацию от ФИФА
Экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, который также ранее был главой местной
федерации футбола, пожизненно дисквалифицирован ФИФА. Ему запрещено участие в
любой футбольной деятельности.
Кроме того,
Кальехас заплатит штраф в 650 тысяч долларов.
Пожизненную дисквалификацию получил и бывший президент ФИФА Альфредо Хавит.
Ранее в суде Нью-Йорка
(США) Кальехас признал свою вину в вымогательстве и мошенничестве. Его обвиняли
в получении взяток в обмен на услуги, связанные с телевизионными контрактами (в
частности, с правами на трансляцию матчей квалификации чемпионата мира).
Также сообщается, что
Кальехас получал взятки на сотни тысяч долларов за права на матчи сборной
Гондураса в квалификациях чемпионатов мира 2014, 2018 и 2022 годов.
Бывший президент стал фигурантом
дела о коррупции в ФИФА, в результате которого свой пост покинул бывший
президент организации Йозеф Блаттер. Кальехасу грозит до 20 лет тюремного
заключения. 73-летний
политик был президентом Гондураса в 1990-1994 годах.