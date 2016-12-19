Бывший президент Гондураса получил пожизненную дисквалификацию от ФИФА

Экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, который также ранее был главой местной федерации футбола, пожизненно дисквалифицирован ФИФА. Ему запрещено участие в любой футбольной деятельности.

Кроме того, Кальехас заплатит штраф в 650 тысяч долларов. Пожизненную дисквалификацию получил и бывший президент ФИФА Альфредо Хавит.

Ранее в суде Нью-Йорка (США) Кальехас признал свою вину в вымогательстве и мошенничестве. Его обвиняли в получении взяток в обмен на услуги, связанные с телевизионными контрактами (в частности, с правами на трансляцию матчей квалификации чемпионата мира).

Также сообщается, что Кальехас получал взятки на сотни тысяч долларов за права на матчи сборной Гондураса в квалификациях чемпионатов мира 2014, 2018 и 2022 годов.

Бывший президент стал фигурантом дела о коррупции в ФИФА, в результате которого свой пост покинул бывший президент организации Йозеф Блаттер. Кальехасу грозит до 20 лет тюремного заключения. 73-летний политик был президентом Гондураса в 1990-1994 годах.